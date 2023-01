Mercati europei deboli, Milano inclusa

Tod’s

(Teleborsa) -, Piazza Affari inclusa. Segnali di debolezza giungono anche dai derivati statunitensi. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, in vista delle riunioni di BCE e Fed, programmate nei primi due giorni di febbraio. L'Eurotower è atteso più aggressivo rispetto alla banca centrale guidata da Jerome Powell. "La BCE andrà avanti con il rialzo dei tassi di interesse finché non avrà raggiunto il suo obiettivo di riportare l'inflazione in linea con il target di lungo periodo del 2%". Lo hanno ribadito due pesi massimi del Board, il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, ed il governatore della Banque de France Francois Villeroy de Galhau.Sul fronte macro, in Germania l'indice IFO ha segnalato un miglioramento della fiducia delle imprese tedesche a gennaio. Grande attesa domani quandodel quarto trimestre. Sul versante societario si riunisce oggi il CdA diper l’approvazione dei conti, mentre la stagione delle trimestrali procede spedita sia negli Stati Uniti, sia in Europa.Sul mercato valutario, l'lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,29%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,89%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,27%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 27.988 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,13%),(+3,19%),(+1,65%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,28%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,88%),(+1,90%),(+1,67%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.Tra i dati08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 16,4%; preced. 17,5%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 1%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 20,5%)10:00: Indice IFO (atteso 90,2 punti; preced. 88,6 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 971K barili; preced. 8,41 Mln barili).