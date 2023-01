Open-es di Eni: la piattaforma ESG gratuita continua a crescere a due anni dal lancio

Eni

(Teleborsa) -, a due anni dal lancio della piattaforma gratuitae messa a disposizione di tutte le imprese - industriali, finanziarie, associative - pere supportare il percorso di miglioramento in termini di criteri ESG.Ad annunciare i risultati dell'iniziativa, sposata da 10mila fra piccole e grandi aziende, fra cui, Autostrade ed, sono intervenuti, Open-es Program Manager di Eni, e, Head of Procurement di Eni."Nella giornata di oggi presentiamo ilsull'iniziativa Open-es, che èa tutte le imprese, che come Eni abbiamo portato avanti insieme ad altri venti partner industriali, finanziari ed associativi. Presentiamo i risultati di quella che oggi è una piattaforma che raccoglie oltree che sta diventando sempre piùe su quelli che sono i punti di forza e le aree di miglioramento dello sviluppo sostenibile per le imprese italiane" afferma, Head of Procurement di Eni."Il fatto che in poco meno di due anni ci sia un'alleanza, una comunità di imprese che ha deciso di utilizzare questa piattaforma comedel proprio profilo ESG - sottolinea il responsabile acquisti di Eni - è un risultato importante, che auspichiamo possa crescere ulteriormente"."Comec'è un invito aperto a tutte le altre grandi aziende italiane sia del settore industriale diverso dal nostro, ma anche settore finanziario ed assicurativo, ad unirsi a quest'alleanza per fare in modo proprio di creare le condizioni affinché il, concentrandosi sempre più sul come"Come Eni abbiamo sempre portato avanti una, facendo riferimento sicuramente alla dimensione ambientale, ma senza trascurare la componente sociale e di governance della sostenibilità. Oggi si è parlato molto della dimensione sociale, quindi come non lasciare nessuno indietro - spiega Chessa - ma soprattutto di quella che è una dimensione che ogni tanto è sottovalutata come la, proprio per andare a definire quegli strumenti di base per governare un percorso di crescita sostenibile."Open-es è, fra mondo industriale, finanziario ed associativo, che vuole supportare con soluzione concrete il percorso di sviluppo sostenibile delle imprese", ha spiegato, Open-es Program Manager di Eni."Oggi quando parliamo di sostenibilità per una impresa, in particolare una piccola e media impresa, ci stiamo interrogando sunel mercato - sottolinea il manager - perché per partecipare alle gare con i propri clienti, per partecipare alle iniziative istituzionali, per poterun'impresa non può prescindere dal misurare ed avere delle performance di sostenibilità idonee"."La piattaforma Open-es è una piattaforma gratuita - ricorda Fasani - che quest'alleanza mette a disposizione di tutti i settori e delle imprese, per aiutarle in questo percorso: saper misurare e conoscere le priorità su cui concentrarsi e trovare degli strumenti per migliorare"."Proprio all'inizio del nuovo anno abbiamo voluto porci una domanda: che cosa le imprese devono fare per poter andare in questa direzione? L'abbiamo fatto innanzituttoche emergono dalla piattaforma e poi cercando, attraverso gli esperti che fanno parte di questo network, di, di capire da questi datiche il mercato chiede e quindi, in modo che ogni azienda possa capiree se sia messa bene sulla strada della competitività e della sostenibilità o se vi sia necessità di trovare altre soluzioni ed altri strumenti e di collaborare, grazie all'ingresso nella community di Open-es, in questa direzione", conclude.