Open-es: le storie di chi ha creduto nell'iniziativa

TIM

illimity Bank

(Teleborsa) -ha riscosso un, fra le PMI ed anche fra alcune grandi aziende quotate."in cammino" su un sentiero di crescita sostenibilesocietà comee, fra le prime,"Per noi essere competitivi significa adattare un processo importante come quello degli acquisti, per fare in modo che compriamo in maniera innovativa e che le società che entrano a far parte della nostra filiera abbiano i nostri stessi obiettivi di sostenibilità, in maniera tale da arrivare a costruire un servizio end-to-end sia effettivamente sostenibile", spiega, Responsabile Istitutional Communications, Sustainability & Sponsorship di"E' quello che abbiamo fatto anche nella partecipazione a diverse gare pubbliche. Bisogna continuare ad andare in questa direzione", afferma la manager di TIM, aggiungendo "la partnership che abbiamo stretto con Eni e con tutti gli altri partner di Open-es serve a fare in modo che questa organizzazione porti ad una semplificazione e ad una standardizzazione dei processi per tutti - piccoli, grandi e medi fornitori - in maniera tale che per loro tutto questo sia possibile e realizzabile in poco tempo. Quindi Open-ess serve ad accelerare unprocesso che diversamente richiederebbe molto più tempo"."La catena di fornitura è per ASPI un elemento critico nella realizzazione dei propri obiettivi e per questo motivo autostrade ha chiesto ai propri fornitori di iscriversi ad Open-es, una piattaforma di collaborazione dove il fornitore può avere una propria valutazione del suo livello di sostenibilità", afferma, Head of procurement and logistics di Autostrade per l'Italia."Attraverso Open-es Autostrade intende lanciare iniziative di crescita della sostenibilità della propria catena di fornitura e in questo senso anche le aziende del gruppo Autostrade sono tutte scritte a Open-es. Fra queste ricordo le più significative, che sono sicuramente Amplia, che è la nostra società di costruzione e realizzazione infrastrutture, e Tecne, la nostra società di sostegno con l'engineering"."illimity ha intrapreso un percorso che guarda con grande attenzione a tutte le tematiche ESG, la sostenibilità, la governance, i temi sociali, ci crediamo come azienda e come banca", spiega Carlo Panella Head of b-ilty division di illimity."Per questo motivo, quando abbiamo incontrato Open-es - ricorda il manager - abbiamo capito che c'era una strada comune che potevamo intraprendere e abbiamo deciso quindi di unirci a questa iniziativa, che deve essere un'iniziativa di sistema per andare a dare un supporto concreto sia come banca, ma anche come esperienze che possiamo portare per il miglioramento su tutti i tre assi che sono rilevanti per poter stare sul mercato in futuro"."Questo sarà ancor più rilevante per le aziende che affronteranno e approcceranno il sistema bancario, perché all'interno delle regole che verranno emanate ci sarà sempre più pervasività sulle tematiche ESG", conclude.