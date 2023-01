Sigep 2023 in chiusura. Morelli: "Trionfo Made in Italy con ritorno buyer dall'estero"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -un appuntamento ormai attesissimo cone della panificazione, del cioccolato e del caffè. Un evento,, che dopo la pandemia, riprende la sua corsa per far conoscere il Made in Italy nel mondo.A Sigep, Teleborsa ha intervistato, Group exhibition manager di Italia Exhibition Group, che ci ha raccontato come è andata la manifestazione e le novità di quest'anno."Siamo qui a Rimini allail Salone Internazionale dedicato all'arte artigianale del gelato, della pasticceria, del caffè e della panificazione", esordisce Morelli, ricordando che l'evento "è organizzato da Italian Exhibition Group, che è il leader in tanti settori ed anche nel settore del food & beverage e, soprattutto, del canale food service"."Qui, in questi giorni,che presentano laitaliana del dolce artigianale e sono attenti aad un parterre di decine di migliaia di buyer che stanno frequentando la fiera in questi cinque giorni, spiega la responsabile di IEG, aggiungendo ", non solo dai Paesi europei, ma anche dai mercati overseas"."Una manifestazione cheper il mercato di questa industry - prosegue la manager -per tutto il mondo dei gelatieri, dei pasticceri e dei panificatori. Qui abbiamo distributori, importatori e pubblici esercizi che vengono a visitarci"."Assieme alle aziende abbiamo anche organizzato un, che sono un'occasione straordinaria di crescita per gli operatori professionali, perchè si preparano nei mesi precedenti", sottolinea Morelli, ricordando "qui abbiamo ospitato ed organizzato, in collaborazione con le associazioni, il, il, il. perché abbiamo un'attenzione molto importante verso le nuove generazioni, qui da Sigep vogliamo lanciare ogni annoche vogliono abbracciare questo bellissimo settore artigianale".. Il team tricolore composto da, manager,, pasticcere, e, gelatiere, si assicura così la partecipazione alla decima edizione della Gelato World Cup, che si disputerà a SIGEP nel 2024, e che vedrà la partecipazione delle squadre selezionate dalla Coppa latino-americana, svoltasi a Buenos Aires nel giugno 2022 e della Gelato Asia Cup, che si è tenuta a ottobre 2022 a Singapore."Con questa 44^ edizione d Sigep abbiamo avuto il- sottolinea ancora Morelli - non solamente dall'Europa, in particolare da paesi come, ma anche da tanti. C'è la voglia di ritornare a Rimini a vedere le novità da quei mercati che hanno davvero tanta viglia di Made in Italy, tanta viglia di scoprire che cosa è davvero il gelato artigianale, la pasticceria, la panificazione".Una partecipazione - conclude la responsabile di IEG - nata dal una partnership strategica con l'agenzia ICE del Ministero degli Affari Esteri e con la nostra rete di regional advisor:. Le delegazioni più numerose sono dall', dagli, dal, dai paesi dell'. Davvero un interesse straordinario verso questo mercato del Made in Italy, che in questi giorni a Rimini si apre al mondo".