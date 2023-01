Texas Instruments, trimestrale batte consensus ma outlook prudente

Texas Instruments

(Teleborsa) - I risultati del quarto trimestre disuperano le aspettative di consensus. Nel periodo, glisono scesi dell'8% 1,96 miliardi dollari e l'si è attestato a 2,13 dollari superando tuttavia gli 1,98 dollari stimati dagli analisti. Stessa sorte per icalati del 3% annuo a 4,67 miliardi ma superiori ai 4,61 miliardi attesi dal mercato.Il colosso dei semiconduttori di Dallas ha fornito unapiù prudente rispetto a quanto pronosticato dagli addetti ai lavori. Per ildel 2023 stima utili per azione nella forchetta 1,64-1,90 dollari contro il consensus di 1,87 dollari. Il fatturato è atteso nel range 4,17-4,53 miliardi rispetto ai 4,41 miliardi del consensus."Come previsto i nostri risultati riflettono una domanda più debole in tutti i mercati finali con l'eccezione dell'automotive", ha dichiarato il chief executive Rich Templeton.