TraWell Co, contratto fornitura servizi aeroporto Zagabria

TraWell Co

(Teleborsa) -, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (tra cui il servizio di Lost Luggage Concierge fornito da Sostravel.com), si è aggiudicata,, la gara per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Zagabria per 6+1 anni a partire dal primo 2023.La partecipata Care4Bag, già operativa nell’aeroporto internazionale di Atene, ed impegnata nell’espansione regionale nel Sud-Est Europa, conquista Zagabria, il primo aeroporto della Croazia, con oltre 2.85 milioni di passeggeri.Recentemente ristrutturato, offre 65.000 mq di spazi tecnici e commerciali con un altissimo standard di design e qualità, serve la capitale e fa da hub per le mete turistiche del paese grazie ai servizi di 32 compagnie aree internazionali."Con la recente entrata nella moneta unica europea,, che si conferma ai vertici nel settore dei servizi di protezione dei bagagli” - dichiara– “insieme alle nuove concessioni di Milano Malpensa, Linate, e Praga, questo nuovo accordo consentirà di migliorare i risultati finanziari del gruppo. Puntiamo infatti a comunicare agli investitori un robusto aggiornamento del piano industriale, entro il primo trimestre di quest’anno".