Vodafone, prima chiamata VoLTE in Europa su rete commerciale CAT-M

Vodafone

(Teleborsa) -annuncia di aver realizzato una(VoLTE) sulla sua. È la prima volta in Europa che una chiamata VoLTE viene effettuata su un’infrastruttura di rete commerciale attiva sul territorio. Si tratta di un importante traguardo tecnologico e di un progresso per l’intero settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni machine-to-machine, per cui la possibilità di effettuare chiamate voce su rete CAT-M avrà in futuro applicazioni concrete in diversi settori.La chiamata Voice over LTE su rete CAT-M, una larghezza di banda ridotta e un basso consumo energetico. Fra queste, le applicazioni per l'automazione delle funzioni degli impianti di un edificio o(come gli ascensori connessi, la prevenzione degli incendi e altri), la connessione di(wearables) e di(come le chiamate di emergenza dai dispositivi di telesoccorso per gli anziani),(si pensi ai meccanismi di alert degli incidenti automobilistici), lae altro ancora.(Low-Power Wide-Area), utilizza la rete cellularee si caratterizza per un’anche in mobilità e una capacità di trasmissione dati più elevata rispetto a Narrowband IoT. Queste caratteristiche e il fatto di essere progettata per prolungare la durata della batteria dei dispositivi IoT la- rendono la tecnologia ideale sia per le soluzioni IoT in mobilità sia per fornire una migliore copertura all'interno degli edifici."Siamo stati il primo operatore in Italia a rendere disponibile CAT-M a livello nazionale lo scorso giugno e annunciamo oggi la prima chiamata Voice over LTE su rete CAT-M mai realizzata a livello europeo su rete commerciale. Un traguardo che testimonia il ruolo di leader nell'Internet of things di Vodafone, che già connette a livello globale più di 150 milioni di applicazioni e piattaforme", ha dichiaratoDirettore Network di Vodafone Italia.