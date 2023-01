Zegna, ricavi quarto trimestre in calo per impatto Cina. Vede ripresa

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratopari a 1.493 milioni di euro per l', in aumento del 15,5% su base annua. I ricavi delsono stati di 407 milioni di euro, in calo dello 0,5% anno su anno. I ricavi a valuta costante sono cresciuti dell'11% e sono diminuiti del 2,9%, rispettivamente nell'esercizio 2022 e nel quarto trimestre 2022.la regione della, che è stata interessata dalle restrizioni legate al Covid per tutto il 2022, in particolare da metà marzo a fine maggio e poi di nuovo nel quarto trimestre, i ricavi sono aumentati del 42% nell'esercizio 2022 e del 24,7% nel 4° trimestre 2022."Nonostante la Cina continui a essere colpita dalle restrizioni legate al Covid per tutto il 2022, la nostra crescita per l'anno mostra la solidità e il successo della nostra strategia, la portata globale e l'esecuzione impeccabile, con continui successi in Medio Oriente, Stati Uniti ed Europa", ha commentato il"Dopo il mio recente viaggio nella Grande Cina,poiché stiamo assistendo a una ripresa della nostra attività e del settore in generale - ha aggiunto - Rimarremo flessibili per affrontare in modo proattivo le sfide esterne continuando nel contempo a rafforzare i nostri marchi, eseguire la strategia Our Road e raggiungere i nostri obiettivi a medio termine".I ricavi del, che comprende i prodotti a marchio Zegna e le linee di prodotti Tessili e Marchi di terzi, hanno raggiunto i 334 milioni di euro nel 4° trimestre 2022, con un calo del 2,2% anno su anno. Ilha registrato ricavi nel 4° trimestre 2022 pari a 76 milioni di euro, in aumento dell'11,5% su base annua.Zegna ha anche segnalato di aver firmato, il 23 gennaio 2023, undi una quota di minoranza nell'azienda canadese di scarpe tecniche da trail running, con la possibilità di aumentare gradualmente la propria partecipazione nei prossimi nove anni.Per quanto riguarda l'outlook, il gruppo prevede un moderato miglioramento dell'EBIT rettificato e unrispetto al 2021, nonostante i significativi venti contrari nell'area Greater China. Zegna continua inoltre ad attendersi un aumento del Cash Surplus nella seconda metà dell'anno, in linea con le previsioni. Gli obiettivi a medio termine rimangono invariati (2 miliardi di euro di ricavi e 15% di margine EBIT rettificato, escludendo il business della moda Tom Ford ).