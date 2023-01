e-Novia, assemblea rinnova CdA. Vincenzo Russi confermato CEO

e-Novia

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo industriale che opera nel settore deep tech nel campo della mobilità sostenibile e della robotica, ha, che resteranno in carica per il triennio 2023-2025 (fino alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025).sono stati tratti dallapresentata congiuntamente da azionisti titolari di una partecipazione complessivamente pari al 50,79% del capitale, che è stata votata dal 78,99% del capitale rappresentato in assemblea: Natale Giuseppe (presidente e indipendente), Russi Vincenzo Costanzo, Riccobon Ervino (indipendente), Fassi Giovanni, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Scicali Angioletta (indipendente), Grasso Giuseppe Renato, Spelta Cristiano, Yang Candice (indipendente).sono stati tratti dallapresentata congiuntamente da azionisti titolari di una partecipazione complessivamente pari al 13,21% del capitale, che è stata votata dal 21,01 % del capitale rappresentato in assemblea: Voltolina Giovanna (indipendente) e De Miranda Roberto.Il consiglio di amministrazione di e-Novia, riunitosi a valle dell'assemblea degli azionisti, ha- in continuità con l'assetto precedente -della società."Il nuovo consiglio di amministrazione di e-Novia è, che condividono le linee strategiche e l'impegno a sostenere il piano industriale - ha commentato Russi - Agli azionisti che fino a oggi ci hanno accompagnati si sono, leader nei rispettivi settori di riferimento, che complementano la compagine dei partner"."Tra questi, a seguito della conversione del prestito obbligazionario, Shimano, leader nella componentistica per la mobilità sostenibile,, leader nelle tecnologie dei semiconduttori per l'energia, la mobilità, la connettività e l'industria, e Agrati, storica azienda manifatturiera leader in soluzioni meccaniche di precisione per l'automotive, l'industria, i veicoli commerciali e la distribuzione - ha aggiunto - L'adesione degli azionisti al piano strategico garantirà quella".