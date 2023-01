Eventi e scadenze del 26 gennaio 2023

Aeffe

(Teleborsa) -Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festivitàConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interniAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzierà, a Roma presso il Palazzo di Giustizia, la Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di CassazioneSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio11:00 - ll mondo nel 2023: sarà quiete dopo le tempeste? Scenari per le imprese, tra rischi e opportunità - XI Conferenza annuale organizzata nell'ambito dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da ISPI e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Assolombarda e SACE. Interverranno, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Vicepresidente Esecutivo di ISPI, il Presidente di Maire Tecnimont, il CFO di ETRO, il General Manager di Assicurazioni Generali, l'AD di Gruppo Mapei, i Chief Economist di SACE e di Intesa Sanpaolo e il Presidente di AssolombardaIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo