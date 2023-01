Industrie Chimiche Forestali, ricavi in crescita a 88 milioni nel 2022

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha chiuso ilconpari a 88 milioni di euro, in crescita di circa il 17% rispetto al 2021. L'incremento è riconducibile sia all'aumento dei prezzi che dei volumi di vendita.Particolarmente positivo è stato il settore dei prodotti destinati al, rappresentato dai segmenti di mercato della pelletteria e della calzatura tecnico sportiva e del lusso, con il significativo contributo del marchio Morel che ha generato ricavi per circa 8 milioni di euro.di crescita nei settori della calzatura del lusso e sportiva, della pelletteria lusso, della linea packaging e delle applicazioni industriali - ha commentato il- Il settore automotive si è mantenuto sul livello modesto degli anni precedenti a causa della logistica internazionale e della difficoltà di reperimento di componenti elettronici"."L'andamento delleha continuato a crescere per tutto il primo semestre e a stabilizzarsi nel corso del secondo, mentre il, gas e corrente, è salito di oltre 2 milioni di euro rispetto al 2021 e solo parzialmente è stato trasferito sui listini di vendita", ha aggiunto.L'si è attestato 7,5 milioni con una marginalità di circa l'8,5%, in aumento di oltre il 40% rispetto all'esercizio precedente. L'ha registrato un miglioramento, attestandosi a una stima di circa 8 milioni di euro, in riduzione rispetto a 12,3 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022.