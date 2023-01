Labomar, fatturato in crescita a 92 milioni nel 2022 (+41,5%)

Labomar

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha chiuso ilcon unpari a circa 92 milioni di euro, in aumento del 41,5% rispetto al 2021 e realizzato per il 46% nei mercati internazionali. Il confronto con idel 2021, che includono nel perimetro i ricavi realizzati dalle controllate acquisite nell'esercizio come se le operazioni di acquisizione si fossero perfezionate all'inizio dell'anno solare, mostra una crescita del fatturato del 24%.Il fatturato dellaè stato pari a circa 71 milioni di euro nel 2022, con una crescita del 31,5%, grazie al, che avevano subito un rallentamento nel 2021 a seguito dell'utilizzo massivo degli strumenti di protezione Covid, e in parte all'importante crescita di fatturato dei principali key account internazionali, oltre ad un generale incremento della produttività, grazie anche ad un efficientamento delle operations."Concludere un esercizio così complesso e delicato, contraddistinto da molti imprevisti e difficoltà di contesto, con dei dati preliminari di fatturato per il gruppo Labomar così brillanti, mi riempie di grande soddisfazione - ha commentato l'- sonocompiute nell'anno appena concluso, anche in termini di revisione della struttura organizzativa, e che esprimono la nostra capacità di interpretare al meglio il mercato"."Allo stesso tempo iniziano anche a, che hanno completato e rafforzato il controllo della catena del valore di riferimento per il settore nutraceutico, affermandoci sempre più quale player globale - ha aggiunto - Il risultato, frutto dell’impegno del Management e di tutte le persone di Labomar, va ben oltre le più recenti stime degli Analisti, segnale di come anche l’ultimo trimestre abbia contribuito in misura importante al risultato complessivo".