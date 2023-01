MIPU, Baccarin: "Occorre una governance per la gestione dell'IA"

(Teleborsa) - "Gestire l'esecuzione delle Intelligenze Artificiali e poter disporre di un gestionale delle IA è la sfida del futuro. Una governance che dia contezza in ogni momento di chi ha prodotto, modificato, riallenato le intelligenze artificiali e di come variano le loro performance nel tempo. È un tema che si dovrà affrontare a breve e che sarà fondamentale per regolamentare il rapporto tra la persona e la tecnologia". È quanto ha affermato, azienda attiva nel campo delle tecniche predittive, intervenendo agli, che si sono tenuti presso l'Auditorium Confindustria Bergamo. Una giornata per mettere a confronto Software Vendors, System Integrator e Aziende Manifatturiere, tra strade percorribili per migliorare le condizioni di lavoro e valorizzazione dell'apporto umano."Noto con piacere che la PA – ha affermatoa proposito del rapporto tra azienda pubblica e azienda privata dal punto di vista della digitalizzazione – sta sta facendo importanti passi in avanti dal punto di vista dell'innovazione digitale. Non è più così facile distinguere, e in maniera così netta come in passato, le variazioni di produttività tra pubblico e privato. Anche nelle aziende private sussiste un certo margine di miglioramento della produttività, in particolare nelle PMI. Dobbiamo capire come accelerare".