Riforma Codice Ambiente: la ricetta di SIMA

(Teleborsa) - ", perché la situazione è cambiata e dobbiamo adeguarci". Ilha annunciato, recentemente, la costituzione di "una commissione ministeriale per il riordino del codice sull'ambiente" durante il convegno "Valore Natura - II ruolo delle aree protette per la tutela e la valorizzazione dell'Italia", promosso da Wwf e Marevivo, che si è tenuto a Roma. "" - ha detto il ministro -. Si andrà verso una "riforma normativa" che si affiancherà anche a una semplificazione dei "procedimenti burocratici per renderli meno farraginosi"."Come SIMA siamo favorevoli ad una revisione del Codice, misura chiesta da tempo e da più parti, considerato che il Codice dell'ambiente rappresenta il riferimento normativo di tutta la materia., a cui devono aggiungersi anche le molteplici e differenti interpretazioni da parte delle diverse autorità competenti e degli organi di controllo. È evidente – spiega Alessandro Miani, presidente di SIMA, - che un simile modo di procedere, attraverso continue modifiche puntuali, quasi chirurgiche, hae in molti casi anche sfiducia verso le istituzioni, rappresentando di fatto un vero e proprio disincentivo a fare impresa e un freno al processo di transizione ecologica., favorendo e incentivando comportamenti virtuosi che vanno a beneficio prima di tutto dell'ambiente, ma che investono anche il territorio e soprattutto la salute umana.Secondo il Professor Miani, “occorre semplificare, rendere norme e procedure snelle, comprensibili, alla portata di tutti, attraverso unadi settore e facilitazioni per le imprese, abbattendo costi, tempi, e ostacoli burocratici”.Devono, innanzitutto, essere “” che, di fatto, hanno rappresentato sinora un “freno al recupero” e che derivano da un “approccio restrittivo del legislatore e degli enti” preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni. Il decreto per i rifiuti da costruzione e demolizione, ad esempio, dimostra come a volte una normativa eccessivamente stringente e “cautelativa” abbia quale unico risultato quello di disincentivare attività virtuose – come il recupero dei rifiuti – favorendo comportamenti quali il conferimento in discarica che, seppur nel rispetto della legge, rappresentano comunque un danno per l’ambiente. In particolare - spiega il Presidente di SIMA - sono emerse numerose incertezze applicative anche con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, che reca la disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo, mancando, ad oggi, la procedura semplificata per la gestione dei cd. piccolissimi cantieri, nonostante fosse espressamente prevista dalla legge. “È, inoltre,, ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006”. Altro aspetto chiave sul quale da tempo si chiede di intervenire in maniera organica e strategica – conclude il Professor Miani - è quello delle “bonifiche dei siti contaminati, operazioni fondamentali per poter restituire alla collettività intere porzioni di territorio e valorizzare nuove potenzialità di sviluppo economico e sociale”.