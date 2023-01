TMP Group, debutto in Borsa il 2 febbraio. Smart Capital investitore cornerstone

Banca Profilo

(Teleborsa) -, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, hadelle proprie azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il rilascio dell'avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per il 31 gennaio 2023, mentre, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity - per il tramite delle società partecipate Smart4Tech, KNOBS e Urania, ha sottoscritto unnell'ambito del collocamento . L'investimento intende supportare nel tempo la società nell'implementazione di un percorso di crescita e consolidamento del posizionamento competitivo, sia per via endogena che tramite operazioni di carattere straordinario, nonché di sviluppare sinergie di natura industriale specie in ambito blockchain."Siamo lieti di affiancare TMP Group ed il suo management team in quest'operazione che rappresenta un importante tassello per l'accelerazione della crescita della società - hanno commentato, Co-Managing Partner di Smart Capital - L'operazione rappresenta il primo investimento di Smart4Tech, società controllata da Smart Capital e guidata da Laura Pedrinazzi (PhD) dedicata ad investimenti di minoranza in società tecnologiche quotate e non quotate"."L'ed è per questo motivo che abbiamo favorito un coinvolgimento diretto nell'operazione delle nostre partecipate tecnologiche KNOBS ed Urania Tecnology Ventures", hanno aggiunto.TMP Group chiuderà l'esercizio 2022 contotali consolidati non inferiori a 6,5 milioni di euro e unconsolidato non inferiore a 2 milioni di euro e una capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro. La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione.È previsto che l'emittente conceda aldi azioni fino a un controvalore massimo di 0,75 milioni di euro, e corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto del collocamento privato, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione rinveniente dall'opzione di over allotment nell'ambito del collocamento privato (opzione greenshoe).