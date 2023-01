HWG Group promuove offerta su Sababa Securities

(Teleborsa) - HWG Group HoldCo assieme ad altri soggetti che agiscono di concerto ha deciso di, società operante nel mercato della sicurezza informatica quotata su Euronext Growth Milan.L'offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Sababa negoziate su Euronext Growth Milan, pari a, rappresentative del, ed è finalizzata a ottenere ladelle Azioni dall’EGM.L’Offerente riconoscerà unper ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta . Il Corrispettivo offre un premio del 16,258% e del 34,371% rispetto alla media aritmetica ponderata del prezzo ufficiale di ciascuna Azione, rispettivamente, dell’ultimo mese e degli ultimi sei mesi antecedenti il 26 gennaio 2023, ed un premio del 16,335% e del 29,022% rispetto alla media dei prezzi di chiusura, rispettivamente, dell’ultimo mese e degli ultimi sei mesi antecedenti il 26 gennaio 2023., società veronese che al momento. Il capitale sociale di HWG è pari ad 1.000.000 di euro ed è diviso in 39.1L’Offerente è controllato dalla società lussemburghesecon una quota del 77,33% del capitale sociale, mentre il restante capitale è detenuto come segue:detiene l’8,58%;il 5,28%;il 5,28%; eil 3,52%. Il capitale sociale di Husky è interamente detenuto da Investcorp Technology Partners V S.C.A. SICAV-RAIF (), che si qualifica come fondo di investimento alternativo amministrato da Investcorp Technology Fund V GP.In virtù della catena partecipativa sopra descritta,, assieme ai socisiglato in data 26 gennaio 2023 ed avente ad oggetto 5.100.000Azioni Sababa, rappresentative del 68,637% del capitale sociale dell’Emittente:ed il suo socio di controllo Enrico Orlandi titolari di 2.250.000 Azioni Sababa, rappresentative di una partecipazione pari al 30,281% del capitale sociale;ed il suo socio di controllo Alesiso Aceti, titolari di 2.100.000 Azioni, rappresentative del 28,262% del capitale sociale;ed il spcio Davide Rota titolare di 750.000 Azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 10,094%;, in qualità di azionista, si è impegnata irrevocabilmente, ai sensi di legge e di statuto, a votare in favore dell’Aumento di Capitale.Tutti questi soggetti si sono impegnati a promuovere l'offerta e, comprensivo di sovrapprezzo da sottoscriversi mediante il conferimento di: tutte le n. 2.250.000 Azioni Sababa (pari al 30,281% del capitale sociale di Sababa) detenute da Ikkham, per un ammontare pari ad Euro 254.500; 1.680.000 Azioni Sababa (pari al 22,610% del capitale sociale di Sababa) detenute da Ponchik, per un ammontare pari ad Euro 243.600; 225.000 Azioni Sababa (pari al 3,028% del capitale sociale di Sababa) detenute da Drag per un ammontare pari ad Euro 75.450 (collettivamente, (a), (b) e (c) le“Azioni da Conferirsi”).