M&A, PwC: "Portfolio optimisation e operazioni corporate strategiche trend I semestre 2023"

(Teleborsa) - Il 2023 sarà caratterizzato da un'attività di M&A più "strategica", focalizzata su acquisizioni di competenze distintive di medio periodo, sia da parte di investitori industriali che di fondi, con una concentrazione di operazioni nel secondo semestre dell'anno. Il mercato guarderà con attenzione le politiche monetarie delle banche centrali in merito ai tassi di interesse per cogliere segnali di maggiore stabilità. Le attività di M&A avranno anche un forte focus finanziario, collegato al tema della profittabilità e della capacità di generare cash flow nel breve-medio periodo da parte dei target. Si valuteranno soprattutto le sinergie endogene con maggiore interesse su sinergie relative all'ottimizzazione dei costi, piuttosto che sull'espansione in nuovi mercati. È quanto emerge dalDalla, emerge che il 60% degli intervistati non intende rallentare l'attività di M&A nel 2023, nonostante oltre il 70% del campione abbia manifestato dubbi sulla ripresa economica nell’attuale scenario di incertezza e volatilità. L'attività M&A è considerata dai CEO come un veicolo di crescita e di accelerazione della trasformazione digitale, ESG e di modello di business della propria azienda, come confermato dal numero di operazioni e dagli alti multipli del settore della Tecnologia. Secondo PwC, lerisulteranno però sempre più complesse. Lo scenario di incertezza geopolitica, i timori di recessione, l'aumentato costo del debito e l'evoluzione dei tassi di cambio hanno accresciuto la prudenza dei board, dei comitati di investimento e dei finanziatori verso le operazioni ad alto multiplo, leva e con sinergie limitate conseguibili nel medio lungo termine. L'attività M&A necessiterà dunque di un approccio sempre più strategico e creativo.Il report di PwC registra unsia per volumi (-17% vs 2021) che a valore (-37% vs 2021).con 20mila operazioni registrate nel 2022 (+17% vs 2019 pre-pandemia). L'crescono i volumi (+2% vs. 2021, con 1.500 operazioni) e il valore (+41%) delle M&A annunciate nel 2022 grazie all'OPA Blackstone / Atlantia.(+18% a volumi vs 2021) e(+71% a valore vs 2021) sono i settori più performanti in Italia. Isono sempre più al centro delle M&A: sono passati da quasi 1/3 a oltre il 40% del totale deal value delle operazioni a livello globale negli ultimi 5 anni, con 2.4 trilioni di dollari di liquidità da investire. Lesono : cash flow e profittabilità, sensitivity su scenari inflattivi e valutari, ESG e data analytics, focus su sinergie e post deal."L'attuale contesto di mercato – spiega– favorisce operazioni guidate da investitori strategici, con bilanci solidi e adeguata liquidità, che possano trarre vantaggio dalla minor concorrenza dei fondi di private equity su operazioni di grandi dimensioni, più difficili da finanziare, da una normalizzazione dei multipli e dalla possibilità di mettere a terra concrete sinergie operative. Dai fondi di private equity ci aspettiamo un approccio creativo nella costruzione e financing dei deal di grande dimensione, un maggiore interesse su deal di taglio medio e apertura ad IPO come exit. L’attuale corso del dollaro continuerà a favorire gli investimenti cross-border da parte di fondi e corporate americani su aziende europee, italiane in particolare"."Portfolio optimisation e operazioni corporate strategiche guideranno l'M&A nei primi 6 mesi del 2023 in Italia ed Europa. Nel secondo semestre – commenta– ci aspettiamo una normalizzazione delle condizioni di mercato con anche la ripartenza delle operazioni di IPO nel nostro mercato e quello continentale. Il settore industriale soprattutto di middle market continuerà ad essere attivo in Italia ed in Europa, ci aspettiamo M&A collegato all’acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche da parte degli operatori del nostro paese per aumentare il loro peso in settori ad alto valore aggiunto. Le operazioni di natura straordinaria avranno sempre più un peso trasformativo nel modello di business aziendale dove l’execution del post deal giocherà un fattore decisivo per catturare soprattutto sinergie endogene".Le ricerche PwC hanno identificato nell'elemento chiave per la crescita, con impatto diretto sulla performance del business. Reclutare, motivare e trattenere lo staff è diventato critico in uno scenario di carenza di talenti, motivo per cui è attesa sempre maggiore attenzione verso le policy e iniziative HR da parte degli investitori in fase di analisi di potenziali target.Ledovranno essere più sofisticate, prevedere vari scenari di inflazione, crescita (o anche recessione), andamento dei cambi e analisi di sensitivity per testare la tenuta delle previsioni anche in contesti molto diversi e dare maggiore confidenza agli investitori. Gli esperti PwC vedono una penetrazione crescente anche delle ESG due diligence e, collegata alla maggiore disponibilità di dati, un maggior uso degli strumenti di data analytics per svolgere analisi finanziariamente sofisticate in tempi velocissimi.Lediventeranno sempre più importanti nel 2023 al fine di velocizzare il take control delle realtà acquisite al fine di valorizzare i talenti disponibili, sfruttare le competenze tecniche e tecnologiche acquisite, e massimizzare il ritorno delle sinergie soprattutto endogene previste in fase di acquisizione.