Saras, Procura Cagliari fa appello su non luogo a procedere deciso da GUP

Saras

(Teleborsa) - In relazione alle indagini relative all’acquisto di greggio di origine curda,informa che ladella Società coinvoltiche ha dichiaratoperché il fatto non sussiste.Saras, certa del corretto operato dei propri Dirigenti, ribadisce lae confida che la sentenza impugnata dalla Procura, definitiva per la Società, verrà integralmente confermata.