Ucraina, Mosca risponde ai tank con pioggia di missili ipersonici

(Teleborsa) - Le forze russe hanno lanciato ieri un totale didi cui 18 con l'uso di droni di fabbricazione iraniana. "Nell'ultima giornata il nemico ha lanciato 44 attacchi aerei, di cui 18 con l'uso di droni Shahed-136. Tutti i droni kamikaze – ha reso noto su Facebook lonel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto – sono stati abbattuti. Il nemico ha lanciato, e ha effettuatocon (lanciarazzi multipli) MLRS. Purtroppo, a seguito degli attacchi nemici, sono stati uccisi civili e distrutti obiettivi civili". Da parte loro, le forze armate ucraine – si legge nel rapporto – hanno colpito nella giornata di ieri quattro posti di comando russi, due postazioni di artiglieria, un deposito di munizioni e altri due "importanti" obiettivi non meglio specificati.Questo il bilancio, ad oggi, dellaUna pioggia di attacchi contro il Paese che hae provocato altrettanti feriti. Lanciando un chiaro segnale a Stati Uniti ed Europa Mosca ha utilizzato anche i temibilidi ultima generazione. Si chiude, così, ancora una volta la porta del dialogo tra ile ilche escludono entrambi un colloquio per una soluzione diplomatica al conflitto."L'ennesimo tentativo di un paese terrorista di intimidirci con un massiccio attacco missilistico è ancora una volta fallito, come presto accadrà per l'intera Russia" ha scrittosu Telegram commentando gli attacchi russi di ieri in Ucraina. Zelensky ha spiegato che nella riunione di ieri dello Stato maggiore si è "discusso con i partecipanti della questione della ricezione di armi ed equipaggiamenti e la loro distribuzione operativa tra i gruppi di truppe e una particolare attenzione è stata rivolta all'addestramento dei soldati ucraini all'estero". "L'aggressione russa – ha detto il presidente ucraino nel suo messaggio serale – può e deve essere fermata solo con armi adeguate. Lo stato terrorista non capirà nient'altro. Armi sul campo di battaglia. Un'arma che protegge il nostro cielo. Nuove sanzioni contro la Russia. Ma dobbiamo anche lavorare ancora più attivamente per creare un tribunale sul crimine di aggressione russa contro l'Ucraina. Solo le armi neutralizzano i terroristi. In particolare, stiamo espandendo la nostra coalizione di carri armati (c'è oggi la decisione del Canada, vi ringrazio). Ci sono già 12 paesi. Oggi abbiamo resistito ad un altro massiccio attacco missilistico da parte dei terroristi. Un colpo che conferma in pieno tutto ciò di cui abbiamo parlato con i nostri partner. Ogni missile russo contro le nostre città, ogni drone iraniano usato dai terroristi sono argomenti per cui sono necessarie più armi". Zelensky si è detto grato a tutti coloro che nel mondo stanno davvero combattendo contro il terrorismo insieme a noi, che stanno accelerando la fornitura delle attrezzature di difesa necessarie all'Ucraina e che sono pronti ad aumentare la pressione delle sanzioni sullo stato terrorista"."La fornitura di carri armati a Kiev è la prova del coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina" ha detto ilcitato dalle agenzie russe. Zelensky – ha sottolineato Peskov – è venuto meno alle promesse fatte agli ucraini durante la campagna elettorale, perché non ha risolto la questione del Donbass e non ha applicato gli accordi di Minsk. Invece, "si stava preparando alla guerra". Ecco perché "ha cessato da molto tempo" di essere un possibile interlocutore di Putin. Mosca, ha aggiunto Peskov, ha ripetutamente detto di essere pronta a negoziati con Kiev, ma l'Ucraina ha imposto un divieto per legge e Zelensky, intervenendo al vertice del G20 a Bali, ha affermato che "non ci sarà un Minsk-3". Tutto ciò – ha proseguito Peskov – "conferma in modo assoluto" che il governo ucraino non è interessato a negoziare, un rifiuto che l'Occidente continua ad ignorare.Dal canto suo ilha confermato, in un'intervista a Sky News, di "non essere interessato" a incontrare Putin per i colloqui di pace. Il presidente russo – ha detto Zelensky – non è "nessuno", vive in una "bolla informativa" e non sa cosa stia succedendo sul campo di battaglia. "Non è interessante – ha detto il presidente ucraino – incontrarsi, non è interessante parlare. Perché? Perché abbiamo avuto un incontro con lui in Formato Normandia, era prima dell'invasione: l'ho visto che diceva una cosa e poi ne ha fatta un'altra. Non riesco a capire: sono sue le decisioni o di qualcun altro? Quindi incontrare per cosa, stringere la mano? Non mi interessa. Parlare? Davvero non capisco chi prenda le decisioni in Russia. Dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina, per me non è nessuno, nessuno".