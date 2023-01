Adani, nuovo crollo in Borsa: perdite toccano 72 miliardi. Soccorso da Abu Dhabi

(Teleborsa) - Continua il crollo di azioni e bond delche, alla borsa di Mumbai, hanno registrato in soli tre giorni perdite per circa 72 miliardi di dollari.Il conglomerato indiano è statodal fondo speculativo e attivista. Il gruppo indiano, in un dossier lungo ben 413 pagine, replica punto per punto alle accuse del fondo attivista definendolo un "attacco calcolato" per consentire ai venditori allo scoperto di guadagnare, mentre il gruppo Adani "è conforme a tutte le leggi e i regolamenti vigenti".Il rapporto di Hindenburg "", afferma il miliardario indiano Gautam Adani. "Un tentativo intenzionale e sconsiderato da parte di un'entità straniera di ingannare gli investitori e il pubblico, compromettendo la reputazione del gruppo Adani e dei suoi vertici", e sabotando l", si legge in un comunicato.A tendere una mano alla situazione così complicata del gruppo indiano è stato Abu Dhabi.ha annunciato che investirànell'offerta di azioni da 2,5 miliardi di dollari che Adani Enterprises, la società ammiraglia del gruppo, chiuderà domani. "Il nostro interesse nel gruppo Adani è guidato dalla nostra fiducia e convincimento nei fondamentali di Adani Enterprises;da una prospettiva di lungo termine e valore aggiunto per i nostri azionisti", ha dichiaratoLe azioni e i bond del gruppo Adani hanno continuato la loro discesa stamane ala borsa asiatica, aggravando i ribassi della scorsa settimana e portando le perdite in borsa delle sue società a circa 70 miliardi di dollari in tre giorni. Nella sua corposa difesa, Adani ha affermato che il rapporto di Hindenburg ha "causato un". Le accuse non sono "solo un attacco ingiustificato a una specifica società, ma un attacco calcolato all'India, all'indipendenza, all'integrita' e alla qualita' delle istituzioni indiane, nonche' alla storia di crescita e all'ambizione dell'India".L'hedge fund, in un rapporto pubblicato la scorsa settimana, accusava il gruppo Adani di manipolazione di mercato, falsificazione dei conti, eccessivo indebitamento, corporate governance familistica, definendo l'impero costruito dal miliardario indiano "la più grande frode aziendale della storia".