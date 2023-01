Eventi e scadenze: settimana del 30 gennaio 2023

Clabo

(Teleborsa) -Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Il Presidente Mattarella presenzierà, a Palazzo Spada alle ore 10.30, la Cerimonia di presentazione della Relazione sull'attività della giustizia amministrativa e alle ore 11.45 sarà al Centro Congressi La Nuvola per la Presentazione del progetto di Poste Italiane "Polis- Casa dei servizi digitali"10:30 - Poste Italiane: Progetto "Polis-Casa dei servizi digitali" - Importante evento organizzato a Roma per la presentazione del progetto "Polis", un progetto da 1,12 miliardi di euro che riguarderà la creazione di sportelli unici in 6933 uffici postali in comuni con meno di 15000 abitanti. Attesi 7.000 sindaci e le principali cariche istituzionali dello Stato, tra le quali Giorgia Meloni, Adolfo Urso, Giancarlo Giorgetti e il Presidente Sergio Mattarella. Presenti il presidente e il CEO di PosteTesoro - Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei Risultati di Gruppo 4Q22 e FY22- Risultati di periodoBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaBanca d'Italia - Conti finanziari settoriali; Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubblicheFOMC - Inizia la riunione di politica monetaria15:00 - Attività di Governo - Finanze - Al Ministero dell’economia e delle finanze, si svolge la Presentazione della collezione numismatica 2023. Interviene il ministro GiorgettiTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q22 e FY22 (pubblicazione risultati e conference call)Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioIstat - Paniere dei prezzi al consumo - anno 2023Auto - Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei TrasportiFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiMalesia - Borsa di Kuala Lumpu chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodoEconomia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:45 - BCE - Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Webcast audio e conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 2022 alle ore 14.00- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodoAttività di Governo - Presidenza del Consiglio - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il Cancelliere tedesco Olaf ScholzConferenza Aspen Institute Italia e Francia - Aspen Institute Italia e Aspen Institute France tengono una conferenza a porte chiuse "Italia e Francia un anno dopo il Trattato di Quirinale. Le sfide della sovranità e geopolitiche". Attesi Tajani, Giorgetti, Urso, Fitto, l'ambasciatore francese, i CEO di Eni, l'AD di Vivendi, il presidente di Atlantia e altre figure di spiccoBanca d'Italia - Ita-coin; €-coin29° Congresso ASSIOM FOREX - Il 29° Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, al quale partecipa il Governatore della Banca d'Italia.si svolge in forma ibrida presso il Centro Congressi MiCO - Fiera Milano. Prendono parte all'evento i principali esponenti del sistema bancario, della finanza nazionale e le IstituzioniUE - Vertice internazionale - Vertice UE-UcrainaConfedilizia - 21? Conferenza organizzativa di Confedilizia- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio