Ford Motor taglia prezzi SUV elettrico Mustang Mach-E

Ford Motor

S&P 100

Ford Motor

Ford Motor

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo, che tratta con una perdita del 2,11%. Il colosso di Dearborn ha annunciato una riduzione dei prezzi del proprio SUV elettrico Mustang Mach-E in risposta ai tagli applicati dalla rivale Tesla. La produzione del SUV aumenterà a 130.000 unità all'anno.Nel dettaglio, la casa automobilistica Ford ha fatto sapere che abbasserà il prezzo del Mach-E, paragonabile al modello Y di Tesla, di circa 4.500 dollari, a seconda del modello, con riduzioni che vanno da 600 a 5.900 dollari. La produzione di Mach-E dovrebbe aumentare da 78.000 a 130.000 unità all'anno e lo stabilimento in Messico verrà ampliato per rispondere ai nuovi obiettivi.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,14 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,91. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,37.