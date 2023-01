Franchi Umberto Marmi, fatturato 2022 cresce a doppia cifra. Balzano ricavi in Medio Oriente

Franchi Umberto Marmi,

(Teleborsa) -azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, registra al 31 dicembre 2022 ricavi per 75,8 milioni di euro, in crescita del 16%, rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, con un sensibile incremento delle vendite in Italia, in Medio Oriente e negli Stati Uniti.In particolare, al 31 dicembre 2022 lesono aumentate dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo 29,4 milioni di Euro, pari al 39% del totale vendite del periodo.Di rilievo ilche hanno raggiunto al 31 dicembre 2022 un valore pari a 12,9 milioni di Euro con un incremento sullo stesso periodo del 2021 del 154%, rappresentando circa il 17% delle vendite totali di periodo.Le vendite negli, al 31 dicembre 2022, hanno registrato una crescita significativa, pari al 23%, rispetto allo stesso periodo nel 2021, raggiungendo i 7,7 milioni di Euro.Inil risultato raggiunto al 31 dicembre 2022 risulta sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo nel 2021, con vendite pari a 15 milioni di Euro (- 2% rispetto al 2021).Gli importanti risultati ottenuti in termini di incremento delle vendite sul mercato domestico e soprattutto sui mercati internazionali confermano la solidità e la bontà della strategia commerciale della Società focalizzata sul presidio dei mercati internazionali e sui prodotti di fascia elevata del Marmo di Carrara, come Calacatta e Statuario.Proprio loha mostrato performance eccezionali raggiungendo, al 31 dicembre 2022, un valore delle vendite pari a 24,5 milioni di Euro, in crescita del 49% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche il Calacatta al 31 dicembre 2022 ha mostrato valori in crescita del 15% rispetto al 2021, raggiungendo i 20,5 milioni di Euro di ricavi. Complessivamente, Statuario e Calacatta hanno contribuito ad oltre il 60% delle vendite di blocchi e lastre realizzate nel corso dell’anno 2022.dalla nostra azienda. La strategia di posizionamento perseguita sui prodotti di alta gamma di Carrara si è dimostrata ancora una volta vincente, permettendo alla Franchi Umberto Marmi di ottenere una crescita superiore al 16% in un anno nel quale l’economia mondiale è stata caratterizzata da crisi geopolitiche ed economiche importanti e ha segnato risultati decisamente inferiori - ha commentato. L'unione di tre fattori come bellezza, naturalità e luminosità del marmo di Carrara e il significativo vantaggio in termini di impatto ambientale rispetto ad altri materiali da costruzione ha consentito un continuo avanzamento nell’acquisizione di nuove quote di mercato.derivante sia dalle cave di proprietà sia dai contratti di fornitura. In un periodo storico caratterizzato da criticità di approvvigionamento di talune materie prime, questi fattori rappresentano un evidente, significativo, vantaggio competitivo per la nostra azienda".