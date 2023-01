Governo Meloni: gas, Terza Età, Giustizia, i risultati raggiunti in 100 giorni

(Teleborsa) -, ha affermato la Presidente del Consiglio, in un'altra puntata del "Il diario di Giorgia" su Facebook,, chiarendo che questo governo "non punta a misure spot, ma a soluzioni"."Se volessi misurare lo stato dell'economia italiana, potrei fari riferimento allo, che negli ultimi anni è stato considerato il grande metro di giudizio per valutare lo stato dell’economia. Negli ultimi cento giorni - ha sottolineato Meloni -. Laha registrato unla Banca d’Italia stima chee che quella ripresa si stabilizzerà nel 2024 e nel 2025. E che l’inflazione tornerà a livelli accettabili".Meloni ha fatto cenno anche al, sottolineando che i prezzi hanno già iniziato a scendere ed anticipando che nelle prossime settimanedi quell'importante accordo in sede europea.La Presidente havarate dal governo in questi tre mesi, a partire dall'ultima, ilche - spiega - vuole aiutare gli anziani il più possibile, rafforzando l'assistenza domiciliare e prevedendo percorsi personalizzati. "Noi vogliamo il più possibile evitare che un anziano finisca in una struttura sanitaria di assistenza", ha aggiunto.Meloni ha poi parlato del, che "consente di garantire" perché - afferma - "questo è uno Stato in cui si è continuato a picconare il nostro sistema penale" e "si è data la percezione che la Giustizia non ci fosse". La Presidente ha poi ricordato che ilè impegnato sue che possa garantire da un lato "tempi certi", un sistema efficiente, e dall'altro "il massimo delle garanzie che chi sotto processo o indagine e il massimo delle garanzie che chi è colpevole sconti la pena"Un cenno anche albattezzatoche prevede una mobilitazione moto grande delle forze dell'ordine con controlli a tappeto nelle principali stazioni italiane. "Un progetto iniziato il 16 gennaio che ha dato già "significativi risultati", ha detto Meloni, enumerando gli arresti, espulsioni e sequestri effettuati.La Premier ha ricordato anche gli, che servono per garantire un approvvigionamento energetico d’Europa, ma servono anche per garantire lo sviluppo delle imprese italiane all'estero, posti di lavoro, l'innovazione tecnologica ed il contrasto dell'immigrazione irregolare. "Gran parte die nostri interessi viaggia sulla possibilità di costruire soluzioni condivise con altre nazioni; - ha detto -, cioè su quella parte di mare sulla quale viaggia la gran parte dei nostri interessi nazionali".Meloni ha infine parlato dei suoi, anche per "convincere le principali nazioni ad aiutarci sulla rotta del Mediterraneo centrale a fare dei passi in avanti. Qualcuno ne è stato fatto, altri ne vanno fatti". La Premier ha parlato anche di unaanche per "affinché la gente non debba scappare da casa sua. Perché prima del diritto ad emigrare debba esserci quello a non farlo, il diritto a vivere nella propria nazione, quando non viene sfruttata, può crescere e viene sostenuta".