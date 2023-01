Italia, crescita record dei prezzi alla produzione dell'industria nel 2022

(Teleborsa) - L'ha comunicato che asono aumentati del 2,9% su base mensile e del 31,7% su base annua (era +29,4% a novembre), spinti in particolare dai rialzi dei prezzi di fornitura di energia elettrica sul mercato interno. Nellai prezzi segnano una crescita del 34,4%,, ossia da quando è disponibile la serie storica dell'indice per il mercato totale. La crescita è molto più sostenuta sul mercato interno (+42,7%) che su quello estero (+12,0%).Suli prezzi crescono del 3,8% rispetto a novembre e del 39,2% su base annua (da +35,7% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi diminuiscono dello 0,1% rispetto al mese precedente e fanno registrare una crescita tendenziale dell'11,2%, in rallentamento rispetto a novembre (+12,0%).Suli prezzi diminuiscono su base mensile dello 0,4% (-0,4% area euro, -0,6% area non euro) e crescono su base annua del 9,6% (+8,8% area euro, +10,1% area non euro).Nel, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell’industria aumentano dell’1,8% (+2,1% mercato interno, +0,7% mercato estero).A dicembre 2022 si rilevanoper tutti i, a esclusione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,1% area euro); i più marcati riguardano prodotti chimici (+17,5% mercato interno, +20,2% area euro, +20,8% area non euro), articoli in gomma e materie plastiche (+19,6% mercato interno, +15,1% area euro, 12,4% area non euro), industria del legno, della carta e stampa (+14,6% mercato interno, +19,7% area euro, +16,8% area non euro) e industrie alimentari, bevande e tabacco (+17,1% mercato interno, +13,5% area euro, +14,6% area non euro). Sul mercato interno, la crescita tendenziale dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas si conferma molto elevata (+99,6%).A dicembre 2022 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "" diminuiscono dello 0,1% su base mensile e crescono del 7,6% su base annua. I prezzi di "" diminuiscono dello 0,2% in termini congiunturali e crescono del 7,9% in termini tendenziali. Nella media del 2022, i prezzi alla produzione per "Edifici residenziali e non residenziali" crescono dell’8,2%, quelli di "Strade e Ferrovie" dell’8,3% (rispettivamente +3,8% e +3,5% nel 2021).