Italo: al via il nuovo progetto con la collaborazione della polizia ferroviaria

(Teleborsa) - Nuovo progetto dedicato ai: la società, infatti, implementa le sessioni di formazione in tema di sicurezza grazie al supporto della Polizia Ferroviaria. Italo nel 2023 formerà tutto il(sia maschile che femminile), più di 620 dipendenti in totale fra, organizzando appositi training in materia di autodifesa e prevenzione/gestione di situazioni potenzialmente pericolose. Le, suddivise in un modulo teorico ed uno pratico, si arricchiranno con la consulenza di agenti e funzionari della Polfer.Nella prima parte teorica, gestita da docenti specializzati, interverranno rappresentanti della, mettendo al servizio dei collaboratori Italo la propria esperienza e conoscenza per prevenire situazioni conflittuali o comportamenti ostili che possono sfociare in aggressioni verbali e fisiche.Unadi chi agisce quotidianamente ine a bordo treno, utile per implementare ed arricchire la cultura della prevenzione portata avanti in questi anni da Italo. Una collaborazione, per altro, quella fra l’azienda e lanata nel 2017, grazie alla quale agenti in uniforme sono presenti a bordo di alcuni dei treni Italo, rappresentando un punto di riferimento per tutti i viaggiatori e per l’equipaggio, con cui si interfacciano costantemente per coordinare ogni tipo di attività.“L’impegno per la sicurezza di dipendenti e viaggiatori è da sempre cruciale per Italo. Questo nuovo step della consolidata collaborazione con la Polizia Ferroviaria sarà uno strumento utile ed efficace a disposizione del nostro personale” dichiara, Direttore Health & Safety di Italo. “Siamo certi che l’expertise apportata dalla Polfer rappresenterà un valore aggiunto per tutte le nostre persone”.sempre al centro della strategia di Italo: solo lo scorso anno l’azienda ha formato quasi 400 dipendenti donne in tema di autodifesa, questo 2023 proseguirà sulla strada già tracciata.