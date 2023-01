Philips, altri 6.000 licenziamenti con nuovo piano per migliorare profittabilità

Philips

(Teleborsa) -, multinazionale olandese che negli ultimi anni si è concentrata sempre più nel settore delle nuove tecnologie per la salute, ha annunciato cheentro il 2025, di cui 3.000 saranno implementati nel 2023 in linea con normative e processi locali. Il nuovo round di licenziamenti si aggiunge alla riduzione della sua forza lavoro di 4.000 ruoli annunciata nell'ottobre 2022 , che verrà implementata come previsto.I nuovi tagli di lavoro sono stati annunciati all'interno di un, che ha tre priorità: sicurezza e qualità del paziente; affidabilità della catena di fornitura; un modello operativo semplificato e più agile. La società continuerà a investire il 9% delle vendite in ricerca e sviluppo, ma si concentrerà su "progetti con meno risorse, risorse migliori e maggiore impatto", ha affermato.Nell'le vendite del gruppo sono state pari a 5,4 miliardi di euro, con una crescita delle vendite comparabili del 3% trainata da miglioramenti nella fornitura di componenti, mentre le condizioni della catena di fornitura di "rimangono difficili". L'utile operativo è stato pari a 171 milioni di euro, rispetto ai 162 milioni di euro del quarto trimestre 2021.Le vendite dell'sono ammontate a 17,8 miliardi di euro, con un calo delle vendite comparabili del 3% dovuto a problemi operativi e di approvvigionamento, minori vendite in Cina, conseguenze dell'azione sul campo di Respironics e guerra Russia-Ucraina. L'utile operativo è stato pari a una perdita di 1.529 milioni di euro, in gran parte a causa del non-cash goodwill e delle svalutazioni R&D di 1,5 miliardi di euro precedentemente comunicati, rispetto all'utile di 553 milioni di euro nel 2021.Guardando al futuro, Philips prevede di ottenere una crescita delle vendite comparabili a una cifra bassa e un margine EBITA rettificato a una cifra elevato. Considerando il rallentamento della domanda dei consumatori e undella conversione del portafoglio ordini durante il 2023, Philips prevede un inizio lento all'anno, con miglioramenti durante tutto l'anno.