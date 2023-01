Previdenza. Baldini (ENPAPI): “Investiamo su energie rinnovabili a sostegno imprese”

(Teleborsa) - “Abbiamo chiuso il 2022 con investimenti che hanno superato il 27% delcomplessivo dell’Ente, che equivale ad un ammontare di 183 milioni di euro suddivisi in asset class quali private equity, per il 53%, energie rinnovabili, con il 42% e private debt, al 5%”. Lo afferma, Presidente di, l’Ente Nazionale di Presidenza e Assistenza della Professione Infermieristica, che aggiunge: “In questa prospettiva, tra l’altro, sosteniamo ilnel suo percorso di innovazione tecnologica, di tutela ambientale, di espansione delle energie pulite, efficienti e rinnovabili, con investimenti mirati e capaci di incidere sul sistema industriale e imprenditoriale italiano”.“Questi dati – prosegue – dimostrano la vitalità suldi ENPAPI, che anche sul fronte degli incassi ha registrato per il 2022 un andamento fortemente positivo rispetto alle, con un importo delle entrate pari a 117.046.170 euro, un incremento effettivo superiore al 10% rispetto a quello del 2021”. “Il nostro Ente – osserva il Presidente di ENPAPI – oltre a operare nella tutela ed assistenza dei propri iscritti in qualità di investitore istituzionale di Cassa di previdenza, mette anche a disposizione del Paese risorse e competenze in un momento di estrema fragilità del sistema economico. Il nostro è un, per questo apprezziamo la volontà del Governo, dopo dodici anni di silenzio, di varare un nuovo regolamento sugli investimenti delle Casse di previdenza, ‘per rinsaldare e rinnovare il rapporto con le Casse, disegnando una cornice di principi guida’, così come espresso dal Sottosegretario al Mef,”.“Gli investimenti inrappresentano per ENPAPI un ambito in pieno sviluppo – precisa Baldini - condi crescita. L’impatto che la pandemia ha lasciato nelle vite lavorative, familiari e personali, e le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulle dinamiche economiche della libera professione infermieristica, sono infatti tematiche alle quali l’attuale governance dell’Ente ha dovuto far fronte con profondo impegno”. “Stiamo così puntando con decisione suin grado di apportare risorse significative alle imprese che li utilizzano, con l’obiettivo condiviso di creare anche nuova occupazione” conclude.