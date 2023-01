Safilo ancora giù in Borsa con tensioni sindacali per impianto Longarone

Safilo

(Teleborsa) - Non riesce il rimbalzo a, che venerdì ha perso l'8,8% in scia a risultati preliminari deludenti, con un andamento debole delle vendite in Nord America. Il titolo del gruppo, attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, è, mentreper l'annuncio della ristrutturazione dell'impianto di Longarone, che impiega circa 470 persone nella produzione di montature in metallo.Data la, il CdA ha dato mandato al management di esplorare delle soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone, già fortemente ridimensionato negli anni scorsi. I sindacati hanno quindi proclamato unonegli impianti di Longarone e Santa Maria di Sala, oltre che nel centro logistico di Padova."La chiusura è giustificata dalla flessione dei volumi legati al Made in Italy (licenze lusso) e in particolare al metallo e ha l'obiettivo di consentire al gruppo di, attualmente ancora intorno al 10% - commentano gli analisti di- Soluzioni alternative potrebbero consentire di ridurre il costo finanziario e sociale della chiusura dell'impianto per Safilo".Intanto, si muove in territorio negativo, che si attesta a 1,42 euro, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,367 e successiva a quota 1,315. Resistenza a 1,467.