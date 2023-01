Shell unisce divisioni Gas e Upstream, riduce Executive Committee

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha annunciato una serie di cambiamenti nell'Executive Committee (EC) e nell'organizzazione delle sue divisioni. In particolare, Shellper semplificare ulteriormente l'organizzazione e migliorare le prestazioni.In base alle modifiche, che dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2023, le attività Integrated Gas e Upstream di Shell saranno unite per formare una nuova direzioneguidata dall'attuale direttore Upstream, Zoe Yujnovich. L'attività Downstream sarà combinata con Renewables & Energy Solutions per formare una nuova direzioneguidata dall'attuale direttore Downstream, Huibert Vigeveno.Separatamente, la direzioneverrà cancellata e il suo direttore, Ed Daniels, si dimetterà e lascerà il gruppo. Sarà unita a New Business Development e, insieme a Sustainability, riporterà direttamente a Sinead Gorman, Chief Financial Officer, consentendo una pianificazione più snella e migliori decisioni di allocazione del capitale. Le Corporate Relations riporteranno direttamente a Wael Sawan, amministratore delegato."Credo che unsignifichi maggiore cooperazione, disciplina e velocità, consentendoci di concentrarci sul rafforzamento delle prestazioni in tutte le attività e sulla generazione di forti rendimenti per i nostri investitori", ha detto Wael Sawan.