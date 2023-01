Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,39%), si concentrano gli acquisti su Telecom Italia

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

Inwit

Ftse MidCap

Rai Way

Ftse SmallCap

Tessellis

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 2 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,39%, dopo un inizio di giornata a 8.621,2.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,64%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,90%.Tra le azioni del, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,57%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,62%.