SoFi Technologies festeggia trimestrale oltre attese

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,72%.La banca online ha alzato il velo sui conti del quarto trimestre che si è chiuso con unadi 0,05 dollari, inferiore alle attese, contro il rosso di 15 centesimi del consensus. Bene anche iche si attestano a 443,4 milioni di dollari rispetto ai 426 milioni indicati dal mercato. La società stima di raggiungere un risultato netto positivo nel quarto trimestre dell'esercizio 2023.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,007 USD. Rischio di discesa fino a 6,437 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,577.