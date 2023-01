Unilever nomina Hein Schumacher come nuovo CEO

Unilever

(Teleborsa) -, colosso britannico dei beni di consumo, ha annunciato la, a seguito di un ampio processo di ricerca globale. Hein sostituirà Alan Jope, che ha annunciato a settembre 2022 la sua intenzione di ritirarsi da Unilever.Hein è attualmente CEO dell'azienda globale di prodotti lattiero-caseari e nutrizioneed è diventato direttore non esecutivo di Unilever nell'ottobre dello scorso anno. Inizierà come CEO di Unilever il, dopo un periodo di passaggio di consegne di un mese.Prima di entrare a far parte di Royal FrieslandCampina come CFO nel 2014, Hein ha lavorato per H.J. Heinz per oltre un decennio, negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Hein ha, prima di entrare in Royal Ahold.Hein Schumacher riceverà unafissa annua di 1,85 milioni di euro, avrà diritto a ricevere bonus annuali e piani di performance share e supporto per il trasferimento, in linea con l'attuale politica retributiva di Unilever.