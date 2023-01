Aeroporti, in UK regole su slot di decollo tornano a pre-pandemia

(Teleborsa) - Il governo del Regno Unito ha deciso diche impongono alle compagnie aeree didegli aeroporti assegnati o di perderli.Dal 26 marzo 2023, le compagnie aeree dovranno, il rapporto in vigore prima che il numero di passeggeri diminuisse a causa della pandemia. "È un voto di fiducia nel settore dell'aviazione poiché la domanda di viaggi internazionali ritorna", ha sottolineato il Department for Transport."Oggi posso confermare che le regole delle slot torneranno alla normalità quest'estate - ha commentato Mark Harper, Secretary of State for Transport - Ma stiamo mantenendo la rete di sicurezza introdotta durante il Covid e ledell'ultimo minuto".