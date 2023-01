Cine, indici PMI rimbalzano bruscamente a gennaio

(Teleborsa) -, con l'allentamento delle restrizioni per il Covid, secondo i. Il National Bureau of Statistics ha comunicato il PMI manifatturiero è aumentato a 50,1 punti dai 47 del mese precedente e risulta superiore ai 49,8 attesi, portandosi quindi al di sopra della soglia chiave dei 50 punti sotto la quale l'attività si contrae. L'indicatore non manifatturiere è salito a 54,4 punti dai 41,6 precedenti e rispetto ai 52 attesi dagli analisti."Il PMI èa gennaio ed è tornato al di sopra della linea di espansione e contrazione, indicando che lo slancio della ripresa economica è relativamente forte - ha commentato l'analista Zhang Liqun - L'indice è aumentato di 3,1 punti percentuali, il, riflettendo il rapido emergere di un forte slancio di crescita dell'economia cinese dopo l'adeguamento della politica di prevenzione e controllo dell'epidemia".