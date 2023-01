Equita sostiene successo di AMCO con emissione obbligazionaria senior unsecured

(Teleborsa) -– full-service credit management company, tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati e con una posizione di leadership nella gestione degli UTP – ha collocato, ieri, con successo un’ obbligazione senior unsecured a 4 anni con scadenza 6 febbraio 2027, per un importo nominale di €500 milioni.Il- avvalorato da una domanda superiore a 1,85 miliardi di euro, ovvero 3,7 volte l’offerta - ha permesso ad AMCO di ridurre il costo di emissione di 35bps e di chiudere il collocamento con un premio implicito di soli 125bps sul BTP di riferimento.L’operazione si è dimostrata di particolare successo anche per via di un’allocazione particolarmente diversificata, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista di tipologia di investitori coinvolti.Il collocamento – annunciato contestualmente all’operazione di liability management promossa da AMCO e relativa al riacquisto di obbligazioni senior unsecured con scadenza 17 luglio 2023 – ha l’obiettivo di allungare le scadenze del debito della società ed ottimizzare la struttura finanziaria esistente.Equita ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner nell’ambito dell’operazione.In un mese di gennaio molto attivo per le attività di Debt Capital Markets sul mercato italiano, l’emissione di AMCO rappresenta la seconda operazione di successo per il team di Equita, dopo il collocamento del sustainability-linked bond di ENI. Il team conferma, dunque, la propria capacità di attrarre una forte domanda da parte degli investitori e di supportare con successo le società emittenti.