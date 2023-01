Esautomotion, ricavi 2022 in aumento nonostante shortage componenti

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, ha registratopari a 33,94 milioni di euro nel, in crescita del 18,6% rispetto all'anno precedente."Il 2022 è stato undovuta a imprevedibili eventi, che si sono aggiunti alloe hanno richiesto adattamenti organizzativi repentini, decisioni difficili, ma specialmente una particolare attenzione ai clienti nell’essere flessibili, disponibili e fantasiosi nel trovare soluzioni", ha commentato il"Abbiamo dovuto, talvolta ripartire i prodotti disponibili tra i clienti a seconda delle urgenze, riconfigurare i nostri prodotti per poter avere più fornitori alternativi, ma alla fine nessun cliente si è fermato - ha aggiunto - Abbiamo avviato anche nuovi clienti in difficoltà con i nostri concorrenti e che stanno validando i nostri prodotti per incominciare ad acquistare nel 2023".LaConsolidata rimane positiva per 10,9 milioni di euro, al netto di uscite per complessivi 1.272 mila relative ai dividendi dell'esercizio 2021 e all'assorbimento di Capitale Circolante dovuto alla crescita del volume di affari.Esautomotion segnala inoltre che nel portafoglio della società ci sono 383.000per un valore di circa 1.907 mila euro alla quotazione del 30/01/2023.