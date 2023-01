Exxon Mobil, utili record per 59,1 miliardi di dollari nel 2022

Exxon Mobil

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie petrolifere statunitensi e mondiali, ha registratoper ilpari a 12,8 miliardi di dollari, o 3,09 dollari per azione, con un conseguente utile perdi 55,7 miliardi di dollari, o 13,26 dollari per azione. I risultati includevano elementi sfavorevoli per 1,3 miliardi di dollari associati a tasse europee aggiuntive sul settore energetico e svalutazioni di beni, in parte compensati da aggiustamenti una tantum relativi all'espropriazione di Sakhalin-1.L'è stato di 3,40 dollari, mentre isono stati di 95,4 miliardi di dollari. Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 3,29 dollari su ricavi per 94,67 miliardi di dollari."Sebbene i nostri risultati abbiano chiaramente beneficiato di un, gliche abbiamo effettuato prima e durante la pandemia hanno fornito l'energia e i prodotti di cui le persone avevano bisogno quando le economie hanno iniziato a riprendersi e le forniture sono diventate scarse", ha commentato ilGliper l'intero anno sono stati di 59,1 miliardi di dollari, con un aumento di 36,1 miliardi rispetto all'anno precedente. Si tratta di un record per il gruppo e di un. In precedenza, il record apparteneva al 2008, quando l'utile netto era stata di 45,2 miliardi di dollari in seguito al rally del petrolio fino ai 142 dollari al barile.