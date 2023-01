Francia, inflazione gennaio +0,4% mese +6% su anno

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del, rispetto al 5,9% del mese precedente. "Questo leggero aumento dell'inflazione dovrebbe derivare da", ha commentato l'INSEE.Susi stima un, inferiore allo 0,5% atteso dal consensus ma superiore al -0,1% di novembre. "I prezzi dell'energia dovrebbero rimbalzare per l'aumento dei prodotti petroliferi, in parte dovuto alla fine degli sconti sui carburanti, e quello, controllato, dei prezzi del gas", sottolinea l'INSEE.L', una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 7% (rispetto al +6,7% del mese precedente) e un aumento mensile dello 0,4% (-0,1% a novembre).