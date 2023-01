Inail, crescono infortuni lavoro e malattie professionali nel 2022

(Teleborsa) -presentate all’, pari a 697.773, inrispetto alle 555.236 del 2021 (+25,9% rispetto alle 554.340 del periodo gennaio-dicembre 2020 e +8,7% rispetto alle 641.638 del periodo gennaio-dicembre 2019). E' quanto emerge dagli Open data dell'Istituto pubblicati oggi.S registra un incremento sia deipassati dai 474.847 del 2021 ai 607.806 del 2022 (, sia di, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un aumento dell’, da 80.389 a 89.967.L’analisi territoriale evidenzia un incremento delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente nel Sud (+37,3%), seguito da Isole (+33,2%), Nord-Ovest (+30,4%), Centro (+29,4%) e Nord-Est (+13,3%).Le denunce dipresentate all’Istituto entro lo scorso mese di dicembre sono state131 in meno rispetto alle 1.221 registrate nel 2021denunciate, che sono state 60.774 (5.486 casi in più +rispetto al 2021 15.751 casi in più, per un incremento percentuale del 35,0% rispetto al 2020, e 536 casi in meno, con una riduzione dello 0,9%, rispetto al 2019). Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel 2022, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle malattie del sistema respiratorio.