Mercati asiatici in calo nonostante dati macro positivi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli operatori che sono in attesa di vedere se larallenterà il ritmo dei suoi aumenti dei tassi di interesse mentre l'inflazione e l'economia mostrano segni di perdita di slancio. Intanto, ilha alzato le sue prospettive di crescita economica globale per la prima volta in un anno, con la resilienza della spesa statunitense e la riapertura della Cina a sostegno della domanda.non hanno comunque sostenuto il sentiment. Le vendite al dettaglio in Giappone sono cresciute più del previsto a dicembre, mentre i dati del governo cinese hanno mostrato che l'attività manifatturiera e dei servizi è rimbalzata in territorio di espansione a gennaio.Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,40% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,74%.Pessimo il mercato di(-1,89%); con analoga direzione, variazioni negative per(-1,04%). Sulla parità(-0,17%); come pure, senza direzione(-0,19%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido 0%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,49%, mentre il rendimento deltratta 2,92%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,5%)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49 punti)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,6 punti; preced. 48 punti).