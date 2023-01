MIMIT, da Torino parte l'Innovation Roadshow per sostenere le PMI innovative

(Teleborsa) - Partirà, in anteprima nazionale, la prima tappa deli servizi e gli incentivi a favore delle, finanziato dal fondo europeoper sostenere la crescita.L’evento, organizzato dal- Ministero delle Imprese e del Made in Italy assieme ad, sarà il primo di un ciclo di incontri che vedrànelle altre sedi delle città diDurante l’evento si aprirà loper i servizi e i finanziamenti disponibili e più idonei al proprio progetto imprenditoriale (dagli incentivi per le startup innovative a quelli rivolti alle PMI, dai finanziamenti a impatto sociale a quelli per il digitale). Analoghi sportelli saranno aperti in tutte le altre CTE.Il programma delle "Casa delle Tecnologie Emergenti", finanziato dal MIMIT, ha comela realizzazione di progetti di, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT) capaci di sostenere la creazione di startup e le esigenze delle imprese.Il Ministero, inoltre, con ile lo stanziamento diha ammesso le città dial finanziamento dei progetti delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti per sostenere la competitività dei territori.