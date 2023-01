MIR 2023 al via il 2 aprile la fiera dell'audio-video all'insegna della sostenibilità

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -tornano protagoniste di, la manifestazione organizzata daalla, che coinvolge l’intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast.La, che si terrànel quartiere fieristico riminese, sarà organizzata incon lo scopo di restituire un’esperienza unica, completa e coinvolgente.è l’area “storica” della fiera, dedicata alle aziende produttrici die ai servizi per la musica e l'intrattenimento. Un’area però con un’importante novità, ossia laSystems Integration Experience Community. Il pubblico potrà scoprire nuove soluzioni, tecnologie e creatività e l'offerta sarà rivolta non solo agli operatori del settore e rental company, ma anche ad un pubblico più ampio, fatto di system integrator, architetti, designer, consulenti e creative agency.offrirà un’autenticacomposta da un insieme di installazioni create dalle aziende, utilizzando soluzioni multimediali. Questo spazio attrarrà architetti, ingegneri, IT manager, designer che sempre più hanno la necessità di progettare o utilizzare soluzioni tecnologiche innovative da applicare in diversi contesti come eventi, teatri, musei, luoghi di lavoro, mondo della formazione e del retail.Fra e novità assolute di questa edizione c'è, un'area esclusiva, resa possibile grazie alla collaborazione con Music Innovation Hub , la prima SPA impresa sociale che alimenta progetti innovativi e socialmente responsabili del settore musical.Anche per questa edizione non poteva mancare la partnership con gli organizzatori di, un progetto che dà l’opportunità a tutti i professionisti di conoscere i segreti e i punti di forza di tutte le apparecchiature, sopra e sotto il palco. Tutte le tecnologie audio e video e luci saranno in prova e totalmente funzionanti.