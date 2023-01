NHOA, lo stoccaggio d'energia trascina la crescita dei ricavi nel 2022

NHOA

(Teleborsa) -(già Engie EPS), gruppo quotato su Euronext Parigi e attivo nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica, ha chiuso ilconpari a 165,7 milioni di euro, in aumento del 449% rispetto all'esercizio precedente."L'ha registrato risultati eccezionali, confermandosi ancora una volta il motore di crescita del Gruppo, con oltre 300 milioni di euro di portfoglio ordini, 1,4GWh in costruzione e oltre 1 miliardo di euro di pipeline, dando piena visibilità sulla crescita nel 2023 e bilanciando il temporaneo rallentamento che la Global Business Linesta affrontando", ha commentato ilLa controllata, a fine anno, contavae una pipeline di oltre 2.700 nuovi siti. "Inoltre, grazie alla recente acquisizione in Italia, Atlante può ora contare su una rete ancora più capillare, in grado di raggiungere le aree più strategiche del Sud Europa", ha detto Guglielminotti.Nelil gruppo NHOA: ricavi compresi tra i 220 e i 280 milioni di euro; EBITDA generato da NHOA Energy compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro; oltre 3.000 punti di ricarica online e in costruzione entro la fine del 2023 nella rete di Atlante.