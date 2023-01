Scuola: il 57,1% sceglie i licei, aumentano le iscrizioni agli istituti tecnici (30,9%)

(Teleborsa) - Nelle scelte per l'anno scolastico 2023/2024 aumentano ancora leche salgono al 30,9%, rispetto al 30,7% dello scorso anno. Glipassano dal 12,7% al 12,1%. Restanocon i loro diversi indirizzi, che quest'anno vengono scelti dal(l'anno scorso erano stati il 56,6%). Questi i primi dati sulle, che si sono concluse alle 20 di ieri sera. Le iscrizioni online riguardano anche le classi prime della primaria, della secondaria di I grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica.continuano a essere preferiti da oltre la metà delle iscrizioni con ilrispetto al 56,6% di un anno fa. Ilviene scelto dal 5,8% (un anno fa era al 6,2%). Il 26,1% opta per gli(26% un anno fa). In questo ambito, loraccoglie il 14,1% delle preferenze (rispetto al 14% del 2022/2023). Ilsale dal 7,4% al 7,7%. Cresce il, dal 10,3% all'11,2%. L'passa dal 5,5% al 4,9%. Iraccolgono lo 0,4% (0,5% un anno fa), ipassano dallo 0,7% allo 0,9%. Lesalgono dal 30,7% al 30,9%. Ilcresce, dal 10,3% del 2022/2023 all'11,5%. La scelta principale è quella per l', preferito dall'8,7% delle studentesse e degli studenti, mentre il 2,8% opta per l'. Ilscelto un anno fa dal 20,4%, quest'anno ha il 19,4% delle preferenze. Nel Tecnologico, gli indirizzi più gettonati sono(6%),(2,8%) e(2,4%). L'passa dal 12,7% di un anno fa al 12,1%. Gli indirizzi più scelti sono(4%),(entrambi all'1,6%) e(1,3%).Tre conferme per leAnche quest'anno sono rispettivamenteedNellaviene avanzata(per un totale di 40 ore settimanali) dalSegue la scelta dellecon il 31,1% delle richieste. In media, oltre il 92% degli utenti si ritiene soddisfatto del funzionamento delle iscrizioni online, sia per la semplicità della procedura che per il tempo risparmiato. Per accedere allaera necessario possedere un'identità digitale: Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic IDentification authentication and signature). Ilconsentirà alle famiglie di seguire in tempo reale l'iter della domanda di iscrizione inoltrata non solo tramite la posta elettronica e il portale dedicato, ma anche attraverso le notifiche dell'App Io, l'app dei servizi pubblici.