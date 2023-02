Enel leader nelle rinnovabili. Gli analisti guardano avanti con ottimismo

Gruppo Enel

(Teleborsa) - Ilcontinua ad affermarsi come, soprattutto nel fotovoltaico, che rappresenta la punta di diamante del business.(EGP) ha annunciato proprio ieri di aver stabilito uncostruendo, fra solare (2.622 MW) ed eolico (2.160 MW). Record anche per la capacità rinnovabile in costruzione per un totale di circa 7.200 MW, e per l'energia prodotta, con circa 124 TWh totali.Anche laha stabilito un record, coninclusivi di impianti rinnovabili, batterie e capacità già in execution, in aumento di circa il 24% rispetto al risultato dell’anno precedente.EGP si conferma così ile, con gli impianti costruiti nel 2022 ha raggiunto circadi capacità rinnovabile, compresi i sistemi di accumulo., il 2023 dovrebbe essere uni, anche grazie alle. Nei primi sei mesi dell’anno, Enel Green Power dovrebbe avviare cantieri per impianti rinnovabili per una potenza complessiva di oltreoltre ad unanella realizzazione dil’avvio della costruzione di 19 nuovi progetti per una potenza totale di 1562 MW.Il, presentato in autunno da Enel, punta sue prevededi attività non core perdi euro. La nuova strategia che - ha assicurato l'Ad Francesco Starace - "non rallenta la crescita nelle rinnovabili" come Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia, dove si concentrerà il 90% degli investimento per aumentare la capacità rinnovabile,(Perù ed Argentina).Una strategia che è stata piuttostoi quali ritengono che il Pianoe "se eseguito con successo, potrebbe portare ad un aumento delle previsioni".dagli esperti la, Europa orientale e nel business del gas all'ingrosso che "dovrebbe contribuire a ridurre il rischio operativo percepito del gruppo".L'opera di semplificazione e rifocalizzazione del Gruppo porterà ad undel Gruppo e ad una contestualedi 9 miliardi di euro dal 2022 (58-62 miliardi di euro) al 2023 (51-52 miliardi di euro), giusto in tempo per mitigare gli aumenti dei tassi di Fed e BCE e con un costo del debito stimato al 3,4%-3,5% nell'arco di piano. Attesa nel 2023 unache gli analisti ritengono "degna di nota" e- sottolineano gli analisti - ed ha(circa 3,5 miliardi sui 9 di working capital negativo) per compensare le famiglie dei rincari dell'energia con gli introiti derivanti dalla ta cui l’azienda ha risposto tutelando i propri clienti, mantenendo invariati i costi in bolletta.Il piano e le nuove linee strategiche di Enel sono, che ha premiato il titolo, riportandone il valore sui 5,4 euro da un minimo di 4 euro toccato a metà ottobre, subito prima della presentazione del Piano quadriennale.è decisamente brillante con un