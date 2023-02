OVS in rally a Piazza Affari, assist da conti e stop trattative acquisto Coin

OVS

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,81%, dopo conti preliminari 2022 superiori al consensus e l'annuncio dello"Il gruppo OVS conferma la valenza commerciale del brand e del network Coin, ma, preferisce proseguire nella significativa azione di deleverage che, in questo contesto di mercato e anche alla luce delle attuali quotazioni, appare rappresentare il".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,375 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,573. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,243.