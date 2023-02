ABB vede normalizzazione degli ordini nel 2023

ABB

(Teleborsa) -, multinazionale svizzero-svedese operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione, ha registratoin calo dell'8% nell'(+2% su base comparabile) a 7.620 milioni di dollari, con un favorevole sviluppo nella maggior parte dei segmenti di processo, mentre alcune parti dell'attività a ciclo breve sono diminuite con i clienti che normalizzano i modelli di ordine. Isono stati di 7,8 miliardi di dollari (+3%, comparabile +16%).ABB ha riportato undi 1,13 miliardi di dollari, in diminuzione del 57% rispetto allo stesso periodo del 2021 e superiore alla stima degli analisti di 718 milioni di dollari."Il 2022 è stato un altro anno di successo per ABB, inclusa un'ulteriore razionalizzazione del nostro portafoglio di attività e il raggiungimento del nostro obiettivo di margine prima del previsto - ha commentato il- Abbiamo. Nel 2023, indipendentemente dall'attuale incertezza del mercato, vogliamo dimostrare di poter fornire costantemente un margine EBITA operativo di almeno il 15%".Nel, ABB prevede una crescita dei ricavi comparabili a due cifre per sostenere un certo miglioramento del margine EBITA operativo, anno su anno. Nell', nonostante l'attuale incertezza del mercato, prevede una crescita dei ricavi comparabile superiore al 5% e di raggiungere nuovamente l'obiettivo a lungo termine del margine EBITA operativo di almeno il 15%.Secondo ABB, la crescita comparabile degli ordini, almeno nella prima metà dell'anno, dovrebbe essere in qualche modo ostacolata dal livello di ordini molto elevato dello scorso anno, unito a una normalizzazione del modello degli ordini dei clienti dopo un