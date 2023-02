Aboca, finanziamento di 20 milioni di euro da Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) -, azienda di Sansepolcro attiva nel campo dei dispositivi medici a base di sostanze naturali, ha ricevuto unda parte diper sostenere il piano aziendale di sviluppo 2022-24. Si tratta di un finanziamento "", ovvero legato a obiettivi di miglioramento in ambito sostenibilità. In questo caso, il KPI ESG individuato riguarda l'incremento della percentuale di energia derivante da fonti rinnovabili in rapporto al totale energia utilizzata."Aboca è un'impresa dinamica che da oltre quarant'anni si impegna a coniugare la crescita economica al rispetto per le persone e la natura, l'internazionalizzazione al legame col territorio - commenta- Siamo orgogliosi di essere al fianco di Aboca sostenendola in un piano di sviluppo improntato su innovazione e sostenibilità, due asset strategici che ci vedono in prima linea con i nostri prodotti e servizi a supporto delle imprese e del paese"."Grazie all'importante finanziamento di Banco BPM - afferma- possiamo accelerare in modo decisivo il nostro percorso verso l'autonomia energetica. Oggi i costi dell’energia gravano fortemente sulle marginalità aziendali e le fonti non rinnovabili hanno un impatto negativo su bilanci e ambiente. Perciò, coerentemente a quanto previsto dal nostro statuto di Società Benefit, lavoriamo da tempo su questi aspetti acquistando solo energia proveniente da fonti rinnovabili, producendo energia da fotovoltaico e ottimizzando tutti i processi della nostra filiera produttiva".