ACM, finanziamento per 66 milioni da operazione Saras

Saras

BofA

(Teleborsa) -(ACM), holding e investment company fondata da Angelo Moratti, ha spiegato che l'operazione che vede come sottostante azionie controparteprevede l'erogazione ad ACM di unCome già emerso ieri sera , si tratta di uncon BofA avente ad oggetto massime 47.576.140 azioni di Saras - società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica - di propria titolarità, pari a circa ile al 50% della propria complessiva partecipazione nella società."Questa operazione segna un punto importante nello sviluppo di ACM - ha commentato ilfornendo nuovi strumenti per. Rafforziamo la nostra posizione di investitore di lungo periodo dedito a sostenere la creazione di valore tramite lo sviluppo delle aziende in portafoglio".